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العثور على مخبأ سري لـ«داعش» شمال سوريا

مخبأ سري لتنظيم داعش في سوريا (أرشيف)
23 ابريل 2023 02:00

دمشق (الاتحاد)

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بعثور القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على مخبأ سري لتنظيم «داعش» الإرهابي بداخله مليون دولار.  ويعد المخبأ مركزاً لانطلاق عمليات خلايا التنظيم في جنوبي الرقة بشمال سوريا. وقال المرصد: إن قوة مشتركة بين قسد والقوات الأميركية، داهمت خلال الأيام الفائتة، مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم مزرعة البغدادي وذلك لأن أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان سيطرة تنظيم «داعش» على المنطقة. 
ووفق  المرصد، جاءت المداهمة بعد معلومات للأميركيين وقسد بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله 3 غرف مموهة بشكل دقيق تضم 4 براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أميركي.

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