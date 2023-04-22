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العراق: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أسواق كركوك

العراق: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أسواق كركوك
23 ابريل 2023 02:00

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن جهاز الأمن الوطني في  العراق، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أسواق كركوك، 250 كم شمال بغداد.  وذكر الجهاز، في بيان صحفي أمس، أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أنه «بعملية نوعية وجهد ميداني واستخباري تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الإطاحة باثنين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي أحدهما عنصر بارز يكنى بـ «أبو دجانة».  وأضاف أن «عملية الاعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة». مشيراً إلى أنه «وأثناء سير التحقيق اعترف الإرهابيان بأنهما كانا يعتزمان استهداف مواطنين وأجهزة أمنية في مناطق متفرقة من المحافظة.

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