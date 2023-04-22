إسبانيا تستعد لإجلاء رعاياها من السودان

أرسلت إسبانيا أربع طائرات إلى جيبوتي الواقعة في شرق أفريقيا، لتسهيل إجلاء رعاياها ورعايا أجانب آخرين من السودان، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وقالت مارجريتا روبلز وزيرة الدفاع الإسبانية إن "بعض طائرات الشحن الإسبانية، تقل على متنها قوات خاصة وعربات مدرعة، لإجلاء المدنيين بأمان إذا لزم الأمر".

وتابعت روبلز "مع إغلاق مطار الخرطوم حاليا، علينا الوصول برا إلى مطار قريب، ولدينا قوات خاصة مستعدة بشكل جيد"، بحسب وكالة أنباء "يوروبا برس" الإسبانية.

وتقع جيبوتي على بعد حوالي 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم، التي تقع في وسط التصعيد العسكري في السودان منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ووافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت، على تقديم المساعدة من أجل إجلاء الرعايا الأجانب.

وقال متحدث باسم الجيش، في بيان السبت، إن "من المنتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكرية تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فورا".