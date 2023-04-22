ترامب يوسع الفارق مع أبرز منافسيه

واشنطن (الاتحاد)

أظهر استطلاع حديث أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتفوق في معدلات تأييد الناخبين الجمهوريين على كل منافسيه المحتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، على خلفية التضامن الواسع معه في مواجهة اتهامات جنائية غير مسبوقة.

ووسع ترامب بحسب الاستطلاع الفارق بينه وبين منافسه الأبرز حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، فيما يسعى لتقويض حملته الانتخابية «حتى قبل أن تبدأ». وأظهر الاستطلاع الذي أجرته «وول ستريت جورنال» أن ديسانتيس يبقى أبرز منافس لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، رغم تراجع نسبة تأييده وسط الناخبين الجمهوريين. وكان ديسانتيس المرشح المفضل للناخبين الجمهوريين في ديسمبر الماضي، حين أظهرت الاستطلاعات أنه يتقدم على ترامب بفارق 14 نقطة، مستفيداً من تراجع شعبية ترامب على خلفية النتائج المخيبة لآمال الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.