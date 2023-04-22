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حل البرلمان اليوناني وإجراء انتخابات في 21 مايو

حل البرلمان اليوناني وإجراء انتخابات في 21 مايو
23 ابريل 2023 02:00

أثينا (وكالات)

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وافقت رئيسة اليونان على طلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، لحل البرلمان وإجراء انتخابات في 21 مايو، فيما تستعد البلاد لتصويت من غير المرجح أن يسفر عن فائز صريح. وأعلن ميتسوتاكيس عن موعد الانتخابات، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في أواخر مارس، أي قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته رسمياً في يوليو. وقال للرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، أمس، إنه سيتم حل البرلمان في 23 أبريل.
وقالت ساكيلاروبولو لرئيس الوزراء المحافظ «أتمنى أن نعيش فترة هادئة مثمرة قبل الانتخابات من أجل صالح البلاد»، إيذاناً ببداية فترة الحملات الانتخابية التي تستمر 4 أسابيع.
وستجرى الانتخابات بنظام التصويت النسبي، وتظهر استطلاعات الرأي أنه ليس من المرجح أن يحصل حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ميتسوتاكيس ولا حزب المعارضة اليساري سيريزا على الأصوات اللازمة للفوز بأغلبية برلمانية مطلقة.

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