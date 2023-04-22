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أوكرانيا تطالب الدول الغربية بمزيد من الأسلحة

جندي أوكراني يطلق قذيفة
23 ابريل 2023 01:04

دعا أندريه ميلنيك نائب وزير الخارجية الأوكراني، السبت، إلى مساعدات عسكرية غربية "أكثر بعشر مرات".
وكتب ميلنيك عبر موقع تويتر "نحن ممتنون لحلفائنا على مساعدتهم العسكرية. لكنها لا تكفي. تحتاج أوكرانيا مساعدات أكثر بعشر مرات".
ودعا ميلنيك أحلفاء أوكرانيا إلى "تجاوز جميع الخطوط الحمراء الصناعية"، في إشارة إلى تردد بعض الحلفاء في إمداد أوكرانيا بأنظمة أسلحة أقوى، كما دعاهم إلى إنفاق 1 % من الناتج الإجمالي المحلي على الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا.  
لكن الدبلوماسي الأوكراني قال إن هذه المبالغ أقل مما كان ينفقه الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. ووفقا لميلنيك، قدم داعمو أوكرانيا أسلحة وعتادا بما إجماليه نحو 55 مليار دولار أميركي كمساعدات حتى الآن.

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المصدر: د ب أ
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