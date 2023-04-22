روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى كندا

نصحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، رعاياها بتجنب السفر إلى كندا، مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي.

وكندا واحدة من أكثر الدول دعما لأوكرانيا في الأزمة الحالية، وفرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس والشركات الروسية بالإضافة إلى فرض حظر تجاري واسع النطاق.

وقالت الوزارة "نظرا للعديد من حالات السلوك العنصري ضد المواطنين الروس... في كندا، بما يشمل العنف الجسدي، نوصيكم بتجنب السفر إلى هذا البلد سواء لأغراض السياحة أو التعليم أو في سياق العلاقات التجارية".

وأضافت "إذا كنتم بالفعل في كندا، عليكم توخي الحذر خاصة في الأماكن العامة".

ونُشر التحذير، وهو بتاريخ 20 أبريل، على القناة الرئيسية للوزارة على تطبيق "تلغرام" اليوم السبت.

بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية العام الماضي، نصحت كندا رعاياها بتجنب السفر إلى روسيا.

وفرضت روسيا، الأسبوع الماضي، عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية، بينهم رياضيون بارزون، فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو.