توقعات بخروج مزيد من اللاجئين السودانيين

قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تشاد إن البرنامج يتوقع وصول مزيد من اللاجئين من السودان عبر الحدود جراء التصعيد العسكري.

وعبر ما بين عشرة آلاف و20 ألف سوداني الحدود إلى تشاد بالفعل بعد أسبوع من التصعيد في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.

وأكد بيير أونورا مدير البرنامج في تشاد "نتوقع مزيدا من الموجات، ذلك أكيد. على الفور، حين يسمح الموقف الأمني لهم بالقدوم. توجد بلدات كبيرة بالقرب من الحدود والموجودون فيها لم يتمكنوا من التحرك".

وقال أونورا إن 400 ألف لاجئ سوداني فروا في سنوات ماضية منتشرون في 14 مخيما بمنطقة الحدود في تشاد.

وقأوضح المسؤول الأممي أن "برنامج الأغذية العالمي سيستعد لاستقبال 100 ألف على الأقل. من المرجح أن يكون هناك المزيد. لذلك، علينا أن نكون مستعدين".

وأضاف أن أغلب من وصلوا في الأيام القليلة الماضية كانوا من النساء والأطفال من قرى على الحدود.

وأردف "عدد الأطفال مدهش. فوجئنا برؤية هذا العدد الكبير من الأطفال يعبرون الحدود. فُطرت قلوبنا لرؤية النساء والأطفال تحت الأشجار".

وتابع أونورا أن هناك ضرورة ملحة لتوفير مياه شرب كافية في المنطقة الصحراوية القاحلة.