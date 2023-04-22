تحطم مروحية عسكرية فوق حيّ سكني في عاصمة مالي

تحطمت مروحية عسكرية، اليوم السبت، في حي سكني بالعاصمة المالية باماكو أثناء عودتها من عملية لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أفادت القوات المسلحة ومصادر.

جاء الحادث إثر تعرض مهمة إمداد للجيش لهجوم، في وقت سابق اليوم، في شمال البلاد المضطرب.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في بيان «تحطمت مروحية هجومية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة سكنية في باماكو أثناء عودتها من مهمة عملانية».

وأشارت إلى «احتمال وقوع ضحايا» من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

تواجه مالي حركات إرهابية منذ سنوات.

وقال مسؤول عسكري، طلب عدم كشف اسمه، إن الحادث وقع في حيّ «ميسابوغو». وصرح ضابط شرطة أنه تم تطويق المنطقة.

وقال مصدر عسكري آخر، طلب عدم كشف اسمه، إن «المروحية كانت عائدة من الحدود الموريتانية حيث تدخلت ضد إرهابيين».

لم يذكر الجيش المالي تفاصيل عن العملية لكن مسؤولين محليين في بلدة «نارا» بشمال مالي قالوا إن هجوماً وقع هناك صباح اليوم السبت.

وقالت السلطات المحلية، إن «مهمة إمداد للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين على بعد عشرة كيلومترات فقط من موردية على الطريق المؤدي إلى نارا»، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وتعرض وفد رسمي لكمين قرب «نارا» الثلاثاء قُتل فيه مدير مكتب الرئيس الانتقالي واثنان آخران على الأقل، وتبنت مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

في وقت سابق من صباح السبت، هاجم إرهابيون معسكراً في مدينة «سيفاري» بوسط مالي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو ستين آخرين، وفق مسؤولين محليين.