الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس البرازيلي يبدأ جولة أوروبية

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا (يمين الصورة) يصافح نظيره البرازيلي
22 ابريل 2023 20:48

بدأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، جولة أوروبية بزيارة للبرتغال لإعادة الروابط مع قوة الاستعمار السابقة.
وأعلن الرئيس البرازيلي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، رفضه "المشاركة" في الأزمة الأوكرانية ورغبته في المساهمة في إيجاد "حل تفاوضي" بين كييف وموسكو.
وصرح للصحافة، عقب لقاء في لشبونة مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا "ندافع أيضا عن الحل التفاوضي".
وأوضح "إننا بحاجة ملحة لمجموعة دول تجلس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا في آن"، مشددا على أن "البرازيل تريد إرساء السلام".
وقال الرئيس البرتغالي "يرى الرئيس لولا أن الطريق لتحقيق سلام دائم وعادل يفترض إعطاء أولوية لطريق التفاوض. أما موقف البرتغال، فيختلف. إذ ترى لشبونة أن الطريق إلى السلام يفترض مسبقا حق أوكرانيا في أن تكون قادرة على الرد".
يريد لولا، الذي عاد إلى السلطة بعدما حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010، وضع بلاده في قلب الأحداث الجيوسياسية العالمية ويحاول أن يلعب دورا متوازنا منذ بداية ولايته الجديدة.
وزار في فبراير الولايات المتحدة للقاء نظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، ومؤخرا الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل.
يتوجه الرئيس البرازيلي الاثنين إلى العاصمة الإسبانية مدريد لزيارة تستمر يومين.

أخبار ذات صلة
مخاوف من بدء انهيار «اتفاق تصدير الحبوب» الأسبوع المقبل
قرعة مونديال تحت 20 عاماً
المصدر: وكالات
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
البرازيل
جولة
أوروبا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى بورتسودان
اليوم 13:35
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©