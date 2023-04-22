الرئيس البرازيلي يبدأ جولة أوروبية

بدأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، جولة أوروبية بزيارة للبرتغال لإعادة الروابط مع قوة الاستعمار السابقة.

وأعلن الرئيس البرازيلي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، رفضه "المشاركة" في الأزمة الأوكرانية ورغبته في المساهمة في إيجاد "حل تفاوضي" بين كييف وموسكو.

وصرح للصحافة، عقب لقاء في لشبونة مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا "ندافع أيضا عن الحل التفاوضي".

وأوضح "إننا بحاجة ملحة لمجموعة دول تجلس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا في آن"، مشددا على أن "البرازيل تريد إرساء السلام".

وقال الرئيس البرتغالي "يرى الرئيس لولا أن الطريق لتحقيق سلام دائم وعادل يفترض إعطاء أولوية لطريق التفاوض. أما موقف البرتغال، فيختلف. إذ ترى لشبونة أن الطريق إلى السلام يفترض مسبقا حق أوكرانيا في أن تكون قادرة على الرد".

يريد لولا، الذي عاد إلى السلطة بعدما حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010، وضع بلاده في قلب الأحداث الجيوسياسية العالمية ويحاول أن يلعب دورا متوازنا منذ بداية ولايته الجديدة.

وزار في فبراير الولايات المتحدة للقاء نظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، ومؤخرا الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل.

يتوجه الرئيس البرازيلي الاثنين إلى العاصمة الإسبانية مدريد لزيارة تستمر يومين.