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قرية روسية تتعرض لأسوأ رماد بركاني خلال عقود

دخان يتصاعد من بركان
22 ابريل 2023 20:20

أعلنت السلطات حالة الطوارئ بالقرب من بركان «شيلفوتش» في شبه جزيرة «كامتشاتكا» الروسية، بعد أسوأ سقوط للرماد هناك خلال عقود.
وقال أوليج بوندارينكو رئيس السلطة الإقليمية، اليوم السبت، إن قرية «كليوتشي» وبلديتين أخريين كانت الأكثر تضررا من الرماد.
في ظل حالة الطوارئ، يمكن للسلطات المحلية أن تقيد حركة المرور وتوقف عمل الشركات، على سبيل المثال، ولكن يمكنها أيضا أن توسع حصولهم على المساعدة.
وثار البركان العملاق في 11 أبريل الجاري، مما أسفر عن حدوث عمود من الرماد بارتفاع عشرين كيلومترا في الهواء.
ووفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية، غطت طبقة سميكة، يبلغ ارتفاعها 20 سنتيمتراً من الرماد البركاني، السيارات والمنازل والطرق في المنطقة التي تغطيها الثلوج.
ووصف خبراء البراكين سقوط الرماد بأنه الأسوأ خلال ستين عاما.
وأسفر الثوران البركاني عن فوهة هائلة يبلغ قطرها أكثر من كيلومتر. ويبلغ ارتفاع بركان «شيفلوتش» أكثر من ثلاثة آلاف متر ما يجعله بين أحد أكبر البراكين في شبه الجزيرة الشهيرة بنشاطها الجيولوجي المرتفع.

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المصدر: د ب أ
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