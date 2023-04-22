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ارتفاع جديد لعدد قتلى زلزال تركيا

من آثار الزلزال المدمر في تركيا (أرشيفية)
22 ابريل 2023 19:00

أظهرت البيانات الحكومية التركية أن عدد الأشخاص، الذين تأكدت وفاتهم بعد الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا البلاد في فبراير الماضي، ارتفع إلى 50 ألفاً و782 في تركيا وحدها.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو لشبكة «سي.إن.إن. ترك»، اليوم السبت، إن من بين الضحايا نحو 7300 أجنبي.
وضرب زلزالان قويا بقوة 7,8 درجة و7.6 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية الارتدادية.
في المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين، وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.
تسببت عاصفة في منطقة قهرمان مرعش بتدمير خيام الناجين وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة خمسين آخرين على الأقل، الأسبوع الماضي.

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