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روسيا تطرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
22 ابريل 2023 18:58

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن روسيا قررت الرد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسييها من برلين.
وأضافت الوزارة «ردا على تصرفات برلين العدائية، قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا».
وأوضحت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية «اتخذت السلطات الألمانية قرارا بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية-الألمانية».
ولم تكشف الوزارة عن عدد الدبلوماسيين الألمان الذين يتعلق بهم القرار.
لكن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت لقناة «زفيزدا» التلفزيونية الحكومية، إنّه تمّ طرد «أكثر من 20» دبلوماسياً ألمانياً من روسيا.
وتبادلت روسيا طرد دبلوماسيين مع العديد من الدول الغربية منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.

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المصدر: وكالات
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طرد
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