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التصعيد يدخل أسبوعه الثاني في السودان

الدخان يتصاعد فوق العاصمة الخرطوم
22 ابريل 2023 18:21

دخل التصعيد العسكري أسبوعه الثاني على التوالي في السودان، اليوم السبت، رغم الاتفاق على وقف إطلاق نار مدته 3 أيام.
وأعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم، ارتفاع عدد القتلى إلى 256 وفاة بين المدنيين و1454 حالة إصابة.
وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن التصعيد لايزال جارياً في العاصمة الخرطوم وفي بعض المحافظات.
وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر وبالتحديد مدينة «الأبيّض».
وكشفت النقابة عن سقوط 13 وفاة بين المدنيين أمس الجمعة، و119 حـالة إصابة.
كانت منظمة الصحة العالمية قالت، أمس الجمعة، إن 413 شخصا قُتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال. وتشمل حصيلة القتلى خمسة على الأقل من عمال الإغاثة.
قال الجيش السوداني، اليوم السبت، إنه وافق على المساعدة في إجلاء رعايا أجانب، بينما سُمع دوي إطلاق نار متقطع في أنحاء من العاصمة الخرطوم رغم وقف إطلاق النار.

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