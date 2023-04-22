السعودية تنفّذ أول عملية إجلاء لرعايا أجانب من السودان

وصلت إلى ميناء جدة في السعودية، اليوم السبت، خمس سفن إجلاء تقل رعايا سعوديين وعدداً من رعايا الدول قادمة من السودان في أول عملية إجلاء لمدنيين منذ بدء التصعيد.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان "وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولين دوليون".

أضافت الوزارة "بلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة 66 شخصا".

السعودية تجلي رعايا بعض الدول من السودان

ينتمي رعايا الدول الأخرى، الذين وصلوا إلى السعودية، إلى 11 دولة. وهذه أول عملية إجلاء لرعايا أجانب مدنيين من السودان منذ اندلاع التصعيد.

كانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت بدء ترتيب إجلاء الرعايا السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.