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روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة في أوكرانيا

آلية عسكرية أوكرانية قرب باخموت
22 ابريل 2023 16:51

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات استولت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة، في أحدث نشرة لها، أن «القوات المحمولة جواً قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة».
كانت كييف قالت، أمس الجمعة، إن القوات الروسية حققت بعض التقدم للسيطرة على المدينة لكن الوضع تحت السيطرة.
وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، على تطبيق «تلغرام» للمراسلات «الوضع متوتر، لكنه تحت السيطرة... تُتخذ القرارات بحسب الاعتبارات العسكرية».
تشهد مدينة باخموت معارك منذ أشهر. وقد تمكنت القوات الروسية من تحقيق تقدم ميداني خلال الأسابيع الماضية.

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