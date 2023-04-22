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التشيك تقترح تسليم عشرات الدبابات إلى أوكرانيا

التشيك تقترح تسليم عشرات الدبابات إلى أوكرانيا
22 ابريل 2023 15:36


تقترح وزارة الدفاع التشيكية تسليم عشرات الدبابات الأخرى التي تم تحديثها في البلاد، إلى أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد حصلت بالفعل على 37 مركبة قتال مدرعة، تم تحديثها في البلاد، في مشروع، تموله أميركا وهولندا، ومن المقرر أن تحصل على 90 دبابة أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع هذا النبأ في موقعها الإلكتروني، بعد اجتماع لمجموعة اتصال دفاعية في قاعدة جوية أميركية في رامشتاين في ألمانيا أمس الجمعة، حسب «إذاعة براغ» التشيكية اليوم السبت.

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وأضافت الوزارة أن التشيك مستعدة لبحث إقامة مركز لصيانة وإصلاح المعدات العسكرية الثقيلة الأوكرانية، في شركة «في.أو.بي» الحكومية في مورافيا، وعدد من الشركات الخاصة.

كان البرلمان التشيكي قد وافق أمس الجمعة على تشريع لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام المقبل، مع حصول الإجراء على دعم الحكومة المحافظة الليبرالية وأكبر أحزاب المعارضة.

ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على الإجراء، الذي يأتي منسجماً مع سياسة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

التشيك
دبابات ليوبارد
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