الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتيلان و10 مصابين جراء حريق بمطعم في مدريد

قتيلان و10 مصابين جراء حريق بمطعم في مدريد
22 ابريل 2023 12:30

 قالت أجهزة الطوارئ الإسبانية اليوم السبت إن شخصين قُتلا وأصيب عشرة آخرون بعد نشوب حريق في مطعم بالعاصمة مدريد.
واندلع الحريق في وقت متأخر الليلة الماضية بمطعم إيطالي في حي سالامانكا بوسط المدينة.
وقال شاهد لصحيفة الباييس إن الحادث وقع عندما استخدم نادل مادة كحولية ومصدرا للنيران لإضافة لمسة على طبق قبل تقديمه فامتدت ألسنة اللهب إلى الجدران والسقف.
وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي.
وتتحرى الشرطة الإسبانية سبب الحريق.

أخبار ذات صلة
إسبانيا تستعد لإجلاء رعاياها من السودان
إسبانيا تعلن إرسال 6 دبابات ليوبارد لأوكرانيا
المصدر: رويترز
إسبانيا
حريق
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى بورتسودان
اليوم 13:35
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©