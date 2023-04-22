الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إسبانيا تعلن إرسال 6 دبابات ليوبارد لأوكرانيا

إسبانيا تعلن إرسال 6 دبابات ليوبارد لأوكرانيا
22 ابريل 2023 11:59

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا سترسل خلال أيام 6 دبابات من بين 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا كانت قد تعهدت بتقديمها.

وقال ألباريس لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في مقابلة نشرت اليوم السبت "سيتم تزويد أوكرانيا في وقت لاحق بمجموعة ثانية تتكون من أربع دبابات".

أخبار ذات صلة
إسبانيا تستعد لإجلاء رعاياها من السودان
التشيك تقترح تسليم عشرات الدبابات إلى أوكرانيا

وتابع "سندعم أوكرانيا طالما تحتاج للدعم.. وهذا يشمل مساعدات إنسانية واستقبال لاجئين وتزويدها بمعدات دفاعية". وفي الأسابيع الأخيرة، تم تدريب 55 أوكرانيا على دبابات ليوبارد في إسبانيا كأعضاء طاقم وفنيين.

يذكر أن دبابات ليوبارد التي تعتزم إسبانيا إرسالها إلى أوكرانيا هي من الطراز الأقدم "2 ايه4". وقد تلقت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل دبابات ليوبارد 2 من كل من ألمانيا وكندا وبولندا . 

المصدر: د ب أ
إسبانيا
دبابات ليوبارد
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى بورتسودان
اليوم 13:35
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©