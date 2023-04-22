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فرنسا تحتاج إلى مائة ألف عامل للتوسع في الطاقة النووية

فرنسا تحتاج إلى مائة ألف عامل للتوسع في الطاقة النووية
22 ابريل 2023 11:28

قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية يوم الجمعة، إنه في ظل خطط فرنسا للتوسع في مجال الطاقة النووية، ستحتاج البلاد إلى مائة ألف من العمال المهرة في غضون السنوات العشر المقبلة، وذلك وفقا لحسابات أجرتها جمعية صناعة الطاقة النووية الفرنسية.

وسيتعين استبدال بعض الخبراء الذين سيتقاعدون، في حين سيكون للبعض الآخر وظائف إضافية.

وترغب فرنسا في البداية في بناء ست محطات جديدة للطاقة النووية وتدرس بناء ثمانية مفاعلات أخرى.

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بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد عمر محطات الطاقة الحالية إلى أكثر من 40 عاما. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أكثر من عام بقليل، عن نهضة في مجال الطاقة النووية بعد سنوات من الدعم الضعيف لها وتراجع الرغبة للاستثمار فيها، ونتيجة لذلك تكافح هذه الصناعة بالفعل لحل مشاكل التوظيف.

وتم استدعاء نحو 100 عامل ماهر من شركة وستنجهاوس الأميركية المصنعة لمحطات الطاقة للمساعدة في صيانة المفاعلات الفرنسية في فصل الخريف.

المصدر: د ب أ
فرنسا
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