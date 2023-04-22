7 قتلى حصيلة انفجار داخل منجم للفحم في كولومبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع داخل منجم للفحم وسط كولومبيا إلى 7 أشخاص، بعد عثور رجال الإنقاذ على 4 جثث أخرى . وذكر ألفارو فارفان، رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة "كونديناماركا" شمالي العاصمة بوغوتا، في تصريحات، أن التوقعات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم. ووقع الانفجار الخميس، في بلدية كوكونوبا التي تبعد 90 كيلومتراً شمال العاصمة بوغوتا. وكان الصليب الأحمر المحلي قد أفاد سابقا بالعثور على 3 جثث وفقدان 4 عمال، قبل أن يتم تحديد مكان جثث المفقودين الجمعة.