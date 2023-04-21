ترتيبات لنقل رعايا بعض الدول من السودان خلال الهدنة

قال عبد الرحمن خليل الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، إن هناك مناقشات واتصالات مع عدد من الدول الغربية التي أبدت رغبتها في إجلاء رعاياها من الخرطوم بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لتسهيل الخطوة.

وأوضح خليل، فى تصريحات صحفية، أن "الترتيبات جارية مع الخارجية السودانية في هذا الخصوص".

فى الوقت ذاته، قالت مصادر سودانية مطلعة إن الهدنة المعلنة سيتم خلالها إجلاء رعايا عدد من الدول التي رتبت لنقل رعاياها من الخرطوم.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا موافقتها على هدنة ثلاثة أيام لوقف إطلاق النار بعد وساطة أميركية لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر.

وأشارت المصادر إلى إجراء مشاورات لتحديد مطار في مدينة عطبرة مؤقتا كبديل لمطار الخرطوم لتسيير الرحلات الخارجية وتسهيل عملية الإجلاء.