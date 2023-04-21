«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»

الاتحاد (رام الله)

أدى نحو 120 ألف مصلٍ صباح أمس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، من دون حوادث توتر، حسبما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة.

وذكرت الدائرة، أن المصلين احتشدوا في ساحات المسجد الأقصى ومصلياته، بعد أن توافدوا رغم قيود الشرطة الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قيدت وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بحيث منعت الذكور من سكان الضفة الغربية ما بين 12 إلى 55 عاماً، فضلاً عن منح تصاريح محدودة لسكان قطاع غزة.

غير أن دائرة الأوقاف الإسلامية، قدرت بأن أكثر من 4 ملايين مصلٍ زاروا المسجد الأقصى، على مدار أيام شهر رمضان.

وفي السياق، أدى سكان قطاع غزة صلاة عيد الفطر، في الساحات العامة، وسط دعوات لتعزيز التواصل والتراحم والتكافل والمحبة.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية بأول أيام عيد الفطر السعيد، وسط أجواء من البهجة والفرح. وبدؤوا شعائر عيد الفطر، بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، حيث تجمع عشرات الآلاف مع ساعات الصباح، مهنئين بعضهم بحلول العيد. وعمت أجواء من البهجة والفرح في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزع الأهالي الحلوى والهدايا على الأطفال، وتعالت أصوات التكبيرات في كل المساجد.

وفي الخليل، أدى آلاف الفلسطينيين، صلاة عيد الفطر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما فرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات أمنية على دخول المصلين.

واحتفلت أمس معظم الدول العربية، بأول أيام عيد الفطر.

وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق واليمن والأردن ومصر وليبيا وسوريا ولبنان والعراق، أمس الأول، رؤية هلال شوال.