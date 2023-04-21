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دعوات فرنسية بوضع برنامج استقبال إنساني طارئ للأفغانيات

أرشيفية
22 ابريل 2023 00:47

باريس (وكالات)

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طالبت أكثر من 300 شخصية فرنسية في مقال نشرته صحيفة «لوموند»، أمس، الحكومة باستحداث «برنامج استقبال إنساني طارئ» للنساء الأفغانيات لحمايتهنّ.
وفي عريضتهم، يدعو الصحافيون والأكاديميون والناشطون والباحثون المتخصّصون بالشأن الأفغاني إلى استحداث برنامج مساعدات إنسانية في البلدان المجاورة لأفغانستان، تستفيد منه النساء الأفغانيات.
كما يدعو الموقّعون على العريضة، وهي ثمرة مبادرة أطلقتها جمعية «فرانس تير دازيل» (فرنسا أرض لجوء)، الحكومة الفرنسية إلى تسريع آلية إصدار التأشيرات للأفغانيات، إضافة إلى استحداث نظام استقبال معزّز يستفدن منه حال وصولهنّ إلى الأراضي الفرنسية.
وكتب موقّعو العريضة في مقالهم إنّه «منذ سيطرة حركة طالبان على كابول، استقبلت فرنسا بضعة آلاف من الأفغان على أراضيها، من متعاونين سابقين مع السلطات الفرنسية أو مدافعين عن حقوق الإنسان». وأضافوا «اليوم، نرى أنّ هذا البرنامج بدأ يفقد زخمه، ولا يمكننا القبول بفكرة أنّ بإمكان فرنسا أن تعتقد أنّها أدّت دورها كاملاً» على هذا الصعيد. وقالت المديرة العامة لجمعية «فرانس تير دازيل» ديلفين رويو: «تطبيق الدبلوماسية اليوم، يعني التفكير بطرق لحماية الفتيات والنساء».
وأعرب الموقّعون على العريضة عن أسفهم لأنه أثناء عمليات الإجلاء التي نُفِّذت في خريف 2021 «أُهملت النساء إلى حدّ كبير». وفي سبتمبر 2021، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى استحداث برنامج تأشيرات خاص بالنساء الأفغانيات، لكنّ دعوتهم هذه لم تلق آذاناً صاغية حتى اليوم.

النساء الأفغانيات
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