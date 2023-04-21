مخاوف من بدء انهيار «اتفاق تصدير الحبوب» الأسبوع المقبل

نيويورك (وكالات)

يواجه اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، خطر الانهيار بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن قالت روسيا إنها لن توافق على تسجيل أي سفن جديدة ما لم يضمن مالكو هذه السفن اكتمال كل عمليات العبور بحلول يوم 18 مايو، وهو «التاريخ المتوقع لإنهاء الاتفاق».

وأكدت روسيا أنها لن تسمح باستمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم في يوليو 2022 إلى ما بعد 18 مايو، وذلك نظراً لعدم تلبية مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة. وطبقاً لمقتطف من رسالة، فإن روسيا قالت إنه «استناداً إلى التاريخ المتوقع لإنهاء المبادرة في 18 مايو» فإن السفن الجديدة لن تُسَجَّل سوى «بعد تلقي ضمانات من مالكي السفن للسماح لها باستكمال مشاركتها في المبادرة» بحلول 18 مايو. وأضافت روسيا في الرسالة أن «هذا سيتيح تفادي وقوع خسائر تجارية، ومنع مخاطر السلامة المحتملة».