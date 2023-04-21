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باريس: اتهامات لحاكم مصرف لبنان بإخفاء «تزوير»

مصرف لبنان
22 ابريل 2023 00:46

بيروت (وكالات) 

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كشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال، تستند جزئياً إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته. وورد الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو.
ويعتزم ممثلو الادعاء الفرنسي خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية لسلامة وتسميته رسمياً بالمتهم.
ورفض سلامة التعليق على مزاعم استخدامه وثائق مزورة. ونفى مراراً اتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلاً إنه تحول لـ«كبش فداء» للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019. وقال محامي سلامة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو. وفي إطار تحقيق مشترك مع ممثلي الادعاء في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، يشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة (72 عاماً) قد تواطأ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة، واستخدم بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا.
ونفى رياض ورجا سلامة قيامهما بتحويل أي أموال عامة.

مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان
لبنان
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رياض سلامة
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