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الجيش الليبي يغلق الحدود المشتركة مع السودان

دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا
22 ابريل 2023 00:47

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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أغلقت القيادة العامة للجيش الوطني، الحدود المشتركة مع دولة السودان خلال الساعات الماضية، حسبما أفاد مصدر ليبي مسؤول لـ «الاتحاد»، مشيراً إلى إرسال الجيش الليبي تعزيزات عسكرية إلى مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا، في ظل حالة استنفار واسعة في القواعد الجوية بتلك المنطقة.
وأشار المصدر إلى انسحاب عناصر قوات الدعم السريع الذين كانوا يتمركزون في منطقة المثلث الحدودي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن مسؤولين عسكريين ليبيين بارزين زاروا مدينة الكفرة للوقوف على احتياجات المدينة التي تعتبر خط الدفاع الأول عن ليبيا في منطقة الجنوب الليبي.
في السياق نفسه، أكدت السفارة الليبية في السودان إجلاءها عدد 83 شخصاً من العالقين من أفراد الجالية الليبية في الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الآمنة، وذلك تمهيداً لتسفيرهم إلى ليبيا في وقت قريب.
ونفت القيادة العامة للجيش الليبي، أمس الأول، تقديم الدعم لأي طرف ضد الآخر في السودان، مؤكدة دعمها استقرار الدولة السودانية وأمنها وسلامة شعبها، مشيرة إلى استعدادها القيام بدور الوساطة لوقف القتال فوراً، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.
إلى ذلك، أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك صباح أمس الجمعة في بعض المدن والمناطق الليبية دون غيرها، وذلك بعد التباين في تحديد موعد دخول شهر شوال بين الهيئة العامة للأوقاف في بنغازي، ودار الإفتاء في طرابلس. ففي حين قالت الأولى إن الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار إفتاء طرابلس أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، واليوم السبت غرة شهر شوال وهو أول أيام العيد.
وعبر مواطنون ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم واستيائهم الشديدين، من حالة الانقسام بين المؤسسات، والتي انعكست سلباً على حياتهم المعيشية والخدمية والاجتماعية، ولتصل لأول مرة حالة التأزم إلى الانقسام حول العيد.
وحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، القيادات كافة على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

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