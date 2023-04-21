عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان

أبوظبي، نيويورك (الاتحاد، وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي فوبكه هويكسترا، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية مملكة هولندا، الأوضاع على الساحة السودانية.

وفي هذا الصدد، ناقش الوزيران سبل احتواء الأزمة الحالية، ووقف التصعيد العسكري، والتركيز على العودة لطاولة الحوار لتبني حلول سياسية، وتحقيق توافق وطني بين جميع الأطراف يعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه. كما أكدا أن حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى يمثل أولوية قصوى في ظل استمرار العمليات العسكرية في السودان.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وتدعم تطلعاته نحو مستقبل آمن وسلمي، مؤكداً أهمية دفع الجهود الرامية إلى العودة لطاولة الحوار لحل القضايا الخلافية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة لهذه الأزمة.

وفي السياق، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي بارك جين، وزير خارجية جمهورية كوريا، آخر تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

وناقش سموه ومعالي بارك جين الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، والعمل من أجل عودة الحوار بين طرفي النزاع، وإيجاد تسوية سياسية للأزمة تضمن للسودان وشعبه الاستقرار والأمن والازدهار.

وأكد الوزيران أهمية ضمان سلامة المدنيين ورعايا الدول الأخرى والعاملين في المجال الإنساني، كما أكدا ضرورة الوقف السريع للعمليات العسكرية، والحفاظ على مقدرات السودان وشعبه. وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أن العودة إلى طاولة الحوار هي السبيل للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في السودان، مؤكداً أن دولة الإمارات تدعم الجهود المبذولة كافة لوقف التصعيد، ومساعدة الأشقاء في السودان على تخطي هذه الأوضاع الصعبة.

خفض التصعيد

شددت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على أهمية خفض التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي لإيجاد حل سلمي في السودان.

ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت فيها: «التقت معالي السفيرة نسيبة بسعادة السفير الحارث إدريس محمد، المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، حيث أطلع معاليها على الوضع الراهن في السودان الشقيق». وأضافت: «شددت معالي نسيبة على أهمية خفض التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي لإيجاد حل سلمي».