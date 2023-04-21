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الأمم المتحدة تدعو إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين في السودان

الأمم المتحدة تدعو إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين في السودان
22 ابريل 2023 00:46

نيويورك (الاتحاد)

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دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، أمس، أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر المبارك، لفتح ممرات آمنة للمدنيين.
وأفادت البعثة الأممية في بيان: «يكرر بيرتس النداء الأممي إلى جميع الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق نار خلال العيد من أجل توفير الظروف اللازمة لفتح ممر آمن لجميع المدنيين المحاصرين في مناطق الصراع حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة الضرورية وتلقي الرعاية الطبية».
وأضافت أنه «في ظل هذه الظروف الصعبة، يعرب الممثل الخاص عن تضامنه مع كل الشعب السوداني ويتمنى له القوة للمثابرة في مواجهة التحديات الحالية».
وتابعت: «يأمل الممثل الخاص أن يتغلب هذا الوطن وشعبه العظيم على هذه الأزمة ويسير قدماً نحو مستقبل أفضل يسوده السلام والاستقرار والازدهار». ​​​​​​​
وفي وقت سابق، أمس، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، بدأت صباح أمس، تزامناً مع عيد الفطر، بناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية، لكن رغم ذلك تجددت الاشتباكات بين الجانبين في الخرطوم، وفق شهود عيان.

الأمم المتحدة
السودان
أزمة السودان
عيد الفطر
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
الجيش السوداني
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