السبت 22 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تجري تعيينات في الجيش

مبنى الكرملين
21 ابريل 2023 23:07

ذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو عينت قائدين جديدين لأسطوليها في بحر البلطيق والمحيط الهادئ.
وعُـيّن الأدميرال فيكتور لينا، القائد السابق لأسطول بحر البلطيق، قائدا لأسطول المحيط الهادئ.
ونقلت الوكالة، عن مصادر عسكرية روسية، القول إن "نائب رئيس الأركان العامة نائب الأدميرال فلاديمير فوروبيوف عين قائدا لأسطول بحر البلطيق. وقد تم التوقيع على الوثائق ذات الصلة بذلك".
وأعلن، أمس الخميس، عن استبدال الرئيس السابق لأسطول المحيط الهادئ سيرجي أفاكيانتس (65 عاما) الذى بلغ رسميا سن التقاعد.

أخبار ذات صلة
مخاوف من بدء انهيار «اتفاق تصدير الحبوب» الأسبوع المقبل
روسيا تعلّق على عقوبات غربية جديدة محتملة
المصدر: د ب أ
روسيا
تعيينات
الأسطول الروسي
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
عربي ودولي
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
اليوم 00:47
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
عربي ودولي
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
اليوم 00:47
مدنيون يفرون من مناطقهم في الخرطوم جراء احتدام المعارك (أ ف ب)
عربي ودولي
نازحون من الخرطوم: الحياة أصبحت مستحيلة في ظل احتدام المعارك
اليوم 00:47
مدنيون يريدون مغادرة العاصمة الخرطوم
عربي ودولي
ترتيبات لنقل رعايا بعض الدول من السودان خلال الهدنة
اليوم 00:47
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا
عربي ودولي
الجيش الليبي يغلق الحدود المشتركة مع السودان
اليوم 00:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©