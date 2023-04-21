روسيا تجري تعيينات في الجيش

ذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو عينت قائدين جديدين لأسطوليها في بحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وعُـيّن الأدميرال فيكتور لينا، القائد السابق لأسطول بحر البلطيق، قائدا لأسطول المحيط الهادئ.

ونقلت الوكالة، عن مصادر عسكرية روسية، القول إن "نائب رئيس الأركان العامة نائب الأدميرال فلاديمير فوروبيوف عين قائدا لأسطول بحر البلطيق. وقد تم التوقيع على الوثائق ذات الصلة بذلك".

وأعلن، أمس الخميس، عن استبدال الرئيس السابق لأسطول المحيط الهادئ سيرجي أفاكيانتس (65 عاما) الذى بلغ رسميا سن التقاعد.