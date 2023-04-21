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أميركا ترحب بوقف إطلاق النار في السودان

دخان يتصاعد فوق الخرطوم
21 ابريل 2023 22:52

رحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العزم الالتزام بوقف إطلاق نار 3 أيام خلال عيد الفطر المبارك.
وقالت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إنها وافقت على هدنة مدتها ثلاثة أيام تبدأ، اليوم الجمعة، لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
لكن شهود عيان تحدثوا عن اشتباكات وسط العاصمة الخرطوم خلال منتصف النهار على مقربة من مقر الأركان العامّة للجيش، وفي مدن أخرى.
ودعا بلينكن إلى «البدء فوراً في مفاوضات بشأن ترتيبات لوقف إطلاق نار مستدام لتجنب المزيد من الأضرار».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن «المفاوضات يجب أن تتناول توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين».
بدأ التصعيد العسكري يوم السبت الماضي. وخلّف حتى الآن 413 قتيلاً و3551 جريحاً، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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