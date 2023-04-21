السبت 22 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اتفاق سوداني على هدنة مدتها 3 أيام

دخان يتصاعد من الخرطوم
21 ابريل 2023 21:09

قالت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إنها وافقت على هدنة مدتها ثلاثة أيام تبدأ اليوم الجمعة لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وأضافت القوات المسلحة، في بيان، أنها تأمل أن "يلتزم" الطرف الآخر "بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".
قبل ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها "على هدنة لمدة 72 ساعة" اعتبارا من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة، لمنح فترة راحة للسودانيين.
لكن شهود عيان تحدثوا عن اشتباكات وسط العاصمة الخرطوم خلال منتصف النهار على مقربة من مقر الأركان العامّة للجيش، وفي مدن أخرى.
وخلّف التصعيد الحالي 413 قتيلاً و3551 جريحاً، بحسب منظمة الصحة العالمية.

 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
نازحون من الخرطوم: الحياة أصبحت مستحيلة في ظل احتدام المعارك
المصدر: وكالات
السودان
هدنة
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
عربي ودولي
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
اليوم 00:47
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
عربي ودولي
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
اليوم 00:47
مدنيون يفرون من مناطقهم في الخرطوم جراء احتدام المعارك (أ ف ب)
عربي ودولي
نازحون من الخرطوم: الحياة أصبحت مستحيلة في ظل احتدام المعارك
اليوم 00:47
مدنيون يريدون مغادرة العاصمة الخرطوم
عربي ودولي
ترتيبات لنقل رعايا بعض الدول من السودان خلال الهدنة
اليوم 00:47
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا
عربي ودولي
الجيش الليبي يغلق الحدود المشتركة مع السودان
اليوم 00:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©