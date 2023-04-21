اتفاق سوداني على هدنة مدتها 3 أيام

قالت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إنها وافقت على هدنة مدتها ثلاثة أيام تبدأ اليوم الجمعة لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان، أنها تأمل أن "يلتزم" الطرف الآخر "بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".

قبل ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها "على هدنة لمدة 72 ساعة" اعتبارا من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة، لمنح فترة راحة للسودانيين.

لكن شهود عيان تحدثوا عن اشتباكات وسط العاصمة الخرطوم خلال منتصف النهار على مقربة من مقر الأركان العامّة للجيش، وفي مدن أخرى.

وخلّف التصعيد الحالي 413 قتيلاً و3551 جريحاً، بحسب منظمة الصحة العالمية.