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استمرار التصعيد في السودان في أول أيام عيد الفطر

سودانيون يتبادلون التهاني في الخرطوم بمناسبة عيد الفطر
21 ابريل 2023 20:47

يستمر التصعيد العسكري في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، على الرغم من الدعوات إلى هدنة في أول أيام عيد الفطر المبارك.
وتحدث شهود عيان عن اشتباكات وسط الخرطوم خلال منتصف النهار، على مقربة من مقر الأركان العامّة للجيش. ولم يتوقّف إطلاق النار طيلة الليل منذ بدء التصعيد في 15 أبريل الجاري، الذي خلّف 413 قتيلاً و3551 جريحاً، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وقالت نقابة أطباء السودان إنّ مستشفيات جديدة تضرّرت بشدّة في الخرطوم، وقد أصيبت أربعة مستشفيات في مدينة «الأبيّض» الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب الخرطوم.
في هذه الأثناء، تكثّفت الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لإسكات المدافع. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الجمعة، إنه قطع زيارته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ عدة أيام «بسبب الوضع في السودان».
والخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى وقف لإطلاق النار خلال أيام العيد الثلاثة «على الأقل».
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، أنّ أحد موظفيها قُتل في المعارك في مدينة «الأُبيّض»، بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار.

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