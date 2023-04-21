أميركا تعلّق آمالاً على سلاح متطور سترسله لأوكرانيا

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة قتالية من طراز "إم1إيه2 أبرامز" إلى أوكرانيا سيحدث فارقا في الأزمة الحالية.

جاءت تصريحات ميلي في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أن دبابات "أبرامز"، التي ستستخدم في تدريب القوات الأوكرانية، ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ميلي، بعد اجتماع لحلفاء أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا "لست محايدا، لكنني أرى أن دبابة إم1 هي أفضل دبابة في العالم. أعتقد أن دبابة إم1 ستحدث فارقا عند تسليمها".

ومضى قائلا "لكنني سأحذر أيضا من أنه لا يوجود حل سحري" للأزمة.

وعقد ممثلون عن 50 دولة في مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصة بالدفاع، اجتماعا في ألمانيا اليوم الجمعة لمناقشة سبل تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا.