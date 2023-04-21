الدول الداعمة لأوكرانيا تناقش تقديم دعم إضافي لكييف
ستولتنبرغ يدلي بتصريح خلال اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا
21 ابريل 2023 20:14
عقدت مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصة بالدفاع، اليوم الجمعة، اجتماعاً في ألمانيا من أجل مناقشة سبل تقديم دعم إضافي لأوكرانيا. وأكّد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الاجتماع، أنّه «واثق» من أنّ كييف قادرة على استعادة مزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه لشنّ هجوم مضادّ واسع النطاق. وردّاً على سؤال لصحافيين، قال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لعشرات الداعمين الدوليين لكييف في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية، «إحدى القضايا الرئيسية هنا كانت مناقشة مختلف القدرات والأنظمة والإمدادات التي يحتاج لها الأوكرانيون». عشية المحادثات التي شارك فيها ممثلون عن 50 دولة، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين على تزويد بلاده بطائرات مقاتلة حديثة وصواريخ بعيدة المدى. وكان زيلينسكي طلب مساعدة مباشرة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الذي زار كييف، أمس الخميس، قبيل توجهه إلى قاعدة رامشتاين الجوية للمشاركة في الاجتماع. وذكّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة، بأنّ اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاص بالدفاع «يركّز على ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم»، مشيراً إلى الدعم اللوجستي وغير ذلك ممّا يسمح بعمل الوحدات العسكرية. كانت دول عدة منضوية في حلف الناتو أرسلت عدداً من المقاتلات السوفييتية الطراز إلى أوكرانيا، لكنّها لم تقدّم أي تعهّدات بإرسال طائرات حديثة من طراز «إف-16» على سبيل المثال. لكنّ أوكرانيا حصلت على أنظمة دفاع جوي. وأعلنت كييف، في وقت سابق من الأسبوع، أنّها تلقّت أول شحنة من صواريخ «باتريوت» التي تعدّ أكثر الأنظمة الدفاعية الجوية تطوّراً. وقال وزير الدفاع الألماني بعد المناقشات الجمعة «لن نستسلم». ونوّه إلى بدء تدريب مئة جندي أوكراني على دبابات «ليوبارد 1» الألمانية السبت. وأشار إلى أن برلين، مع حلفائها في الدنمارك وهولندا، ستبدأ بإرسال «ما يصل إلى 80» دبابة «ليوبارد 1» اعتباراً من منتصف العام 2023.