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مقتل موظف دولي في السودان

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21 ابريل 2023 19:44

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّ أحد موظفيها قُتل في المعارك في مدينة الأُبيّض بجنوب السودان، اليوم الجمعة، بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار.
وهذا الموظف هو رابع موظف لدى الأمم المتحدة يُقتل منذ بدء التصعيد الحالي السبت، إذ قُتل ثلاثة موظفين لدى برنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال دارفور بشرق السودان.
وقال أنتونيو فيتورينو رئيس المنظمة الدولية للهجرة، في بيان "بقلب حزين، أؤكد وفاة موظف كرّس نفسه في المنظمة الدولية للهجرة في السودان صباح اليوم (الجمعة) بعد أن علقت السيارة التي كان يستقلّها مع أسرته جنوب مدينة الأُبيّض وسط تبادل لإطلاق النار بين طرفين".
وأضاف فيتورينو "أشعر بحزن عميق جرّاء وفاة زميلنا العامل في المجال الإنساني، وأشارك زوجته وطفله حديث الولادة وطاقمنا في السودان الحداد".
كان الموظف مواطن سوداني يبلغ من العمر 49 عامًا ويقود مركبته الخاصة، حسبما أفاد ناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة.
وشدّد فيتورينو على أن سلامة الموظفين هي أولويته القصوى وأنه مستعد للتعاون مع وكالات أممية أخرى لتحديث استجابتها الأمنية.
وأوضح أن التصعيد الأخير "أجبر المنظمة الدولية للهجرة على تعليق عملياتها الإنسانية في السودان"، مضيفًا "يجب على جميع الأطراف ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والسماح بوصولهم غير المقيد ليتمكنوا من مساعدة الفئات الأكثر هشاشة".
وأشار إلى أن نحو 3,7 مليون شخص نزحوا داخليًا في السودان.
وحصد التصعيد أكثر من 400 قتيل و3500 جريح، وفق حصيلة جديدة أوردتها منظمة الصحة العالمية.

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المصدر: وكالات
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