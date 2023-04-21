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أوكرانيا تدلي ببيان حول الوضع في باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر قرب باخموت
21 ابريل 2023 19:13

أدلت السلطات الأوكرانية بتصريحات بشأن الوضع الميداني في مدينة باخموت، اليوم الجمعة.
وقالت كييف إن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا لكن الوضع تحت السيطرة.
وأدلت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بتصريحاتها قبل فترة وجيزة من قول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تقاتل الآن في الأجزاء الغربية من باخموت، وهي آخر الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المدينة.
وكتبت ماليار على تطبيق "تلغرام" للمراسلات "الوضع متوتر، لكنه تحت السيطرة ... تُتخذ القرارات بحسب الاعتبارات العسكرية".
تشهد مدينة باخموت معارك منذ أشهر. وقد تمكنت القوات الروسية من تحقيق تقدم ميداني خلال الأسابيع الماضية.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
باخموت
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معارك
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