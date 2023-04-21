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ارتفاع عدد القتلى في السودان مع استمرار التصعيد

دخان يتصاعد من الخرطوم
21 ابريل 2023 17:30

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 في السودان لليوم السابع على التوالي من التصعيد.
ودعت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى وقف التصعيد.
وذكر جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه تم الإبلاغ عن مقتل تسعة أطفال على الأقل وإصابة أكثر من 50.
وحذر إلدر من أن القتال يعرض للخطر حياة الأطفال.
وأضاف للصحفيين "الآن، توقفت خدمات الرعاية الضرورية لما يقدر بنحو 50 ألف طفل. وهذا يهدد حياتهم".
ودعت منظمة الصحة من قبل إلى فتح ممر إنساني للعاملين في المجال الصحي والمرضى وسيارات الإسعاف.

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