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دول عدة تريد إجلاء رعاياها من السودان

الطائرة العسكرية "سي 130 جيه" التي ستستخدمها كوريا الجنوبية في عملية الإجلاء
21 ابريل 2023 17:09

أعلنت دول عدة، اليوم الجمعة، أنها مستعدة لإجلاء رعاياها من السودان مع استمرار التصعيد لليوم السابع على التوالي.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين اليوم، إن الطائرات العسكرية الإسبانية في وضع الاستعداد وجاهزة لإجلاء نحو 60 من رعايا إسبانيا ونحو 20 مدنياً من دول أخرى من العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف ألباريس، في المؤتمر الصحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك "لم يكن من الممكن (حتى الآن) تنظيم عملية إجلاء".
وأوضح أن الطائرات العسكرية مستعدة للمضي في الإجلاء وستتصرف بسرعة في أول فرصة.
من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الجمعة، أنّهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان، إنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 جيه" وجنودا لإجلاء رعاياها، مشيرة إلى أنّ عملية الإجلاء ستدار من قاعدة أميركية قريبة في جيبوتي.
وأكدت الوزارة، في البيان، أنّ "مطار الخرطوم الدولي في العاصمة، حيث يتواجد مواطنونا، مغلق".
وبحسب وزارة الخارجية في العاصمة سول، سيتمّ إجلاء 26 كورياً جنوبياً بمن فيهم موظفون دبلوماسيون.
وناشد الرئيس يون سوك يول، اليوم الجمعة، المسؤولين المساعدة في نقل الكوريين إلى مكان آمن، بحسب مكتبه.
من جانبها، أعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة "سي 130" إلى جيبوتي.
وقالت، في تغريدة، إن الهدف من هذه المهمة هو "القيام بسرعة بالاستعدادات اللازمة لنقل الأفراد اليابانيين وغيرهم" خارج السودان.
ووفقاً لطوكيو، يوجد نحو 60 يابانياً في السودان، من بينهم موظفو السفارة.

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