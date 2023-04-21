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روسيا تعلّق على عقوبات غربية جديدة محتملة

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
21 ابريل 2023 16:54

علّقت موسكو، اليوم الجمعة، على تقارير تشير إلى احتمال قيام دول غربية بفرض عقوبات جديدة على روسيا، مضيفة أن ذلك سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وأفادت التقارير أن العقوبات قد تشمل حظرا على الصادرات إلى روسيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين "نراقب ذلك عن كثب، ونحن على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفكران فعليا في فرض عقوبات جديدة".
وأوضح بيسكوف "نعتقد أن كلا من العقوبات الحالية المفروضة على روسيا الاتحادية والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليا ستلحقان أيضا بالتأكيد ضررا بالاقتصاد العالمي. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى المضي بصورة أكبر باتجاه أزمة اقتصادية عالمية".
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية قولها إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.
وأفادت وسائل إعلام، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا يفكرون في "فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا". وذكر تقرير إخباري أن مسؤولين من دول مجموعة السبع يناقشون هذه الفكرة قبل قمة مقررة في اليابان الشهر المقبل.
وفرض الغرب حزما متتالية من العقوبات على روسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.
وقال بيسكوف "علينا ألا ننسى أنه لا يوجد بلد في العالم واجه مثل هذا الكم من العقوبات. وبالتالي، نتكيف ونتطور ونضع خططا طويلة الأجل، لكن نأخذ في الاعتبار أيضا المخاطر الكامنة وراء ما يفكر فيه خصومنا".

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