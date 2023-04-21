ألمانيا تنهي نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في بولندا

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الجيش الألماني يخطط لإنهاء نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في بولندا وسلوفاكيا هذا العام.

ومن المقرر أن ينتهي انتشار القوات المسلحة الألمانية في بولندا في يونيو المقبل، على أن تتبعها سلوفاكيا بحلول نهاية العام. وقال المتحدث اليوم الجمعة: "تم إبلاغ الدولتين بالخطط... بالطبع نحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل الرد على أي تغييرات ضرورية في الوضع".

ونقلت ألمانيا أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى بولندا في بداية هذا العام بعد هجوم صاروخي على الأراضي البولندية في نوفمبر الماضي.