بايدن يعتزم بدء مسعى إعادة انتخابه الأسبوع المقبل

قالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يعلن في بداية الأسبوع المقبل نيته خوض انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024 في مسعى للحصول على ولاية ثانية، ما يمهد الطريق لاحتمال تكرار المواجهة مع دونالد ترامب.

ونقلت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" يوم الخميس عن مساعدين لبايدن، لم يكشف عن هويتهم، قولهم إن الإعلان قد يجري عبر الفيديو يوم الثلاثاء، رغم أنهم نوهوا إلى إمكانية تأجيل الإعلان.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن بايدن دعا مانحي الحملة للحضور إلى واشنطن في نهاية الأسبوع المقبل، في إشارة أخرى إلى تكثيف خطط الحملة.

يشار إلى أنه بحلول الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، سيكون بايدن يبلغ من العمر 81 عاما، و 82 بحلول بداية فترة الولاية الثانية. وبالنظر إلى تقدمه في السن فإن هناك تحفظات حتى داخل حزبه "الديمقراطي" نفسه حول ما إذا كان سيكون المرشح الأفضل للحزب.

وكان ترامب، الجمهوري، قد أطلق حملته للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024 في نوفمبر الماضي، على الرغم من أن الرجل ،76 عاما، يواجه عدة قضايا قانونية مدنية وجنائية.