السودان.. خروج 60 مستشفى من الخدمة

الخرطوم (الاتحاد)

أعلن مسؤول نقابي سوداني، أمس، خروج 60 مستشفى من الخدمة، أغلبها في وسط الخرطوم، بسبب الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ يوم السبت الماضي.

وكشف سكرتير النقابة التمهيدية للأطباء في السودان عطية عبدالله، عن إطلاق اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان مبادرة لتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية، لتقديم الخدمات الصحية للسودانيين في الأحياء. وأشار إلى أنهم سيعملون على إجلاء المرضى إلى تلك المراكز الآمنة بعد خروج 60 مستشفى خاصاً وحكومياً عن الخدمة وإجلاء المرضى منها، مؤكداً أن المبادرة ستتم بالتعاون مع المجتمع المحلي. وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ذكرت إحصائية للمستشفيات الخاصة والحكومية التي خرجت عن الخدمة والتي قدرتها بـ17 مستشفى. ويعاني السودانيون من أزمة حقيقية في الوصول إلى المستشفيات، بعد أن تعرض عدد منها إلى القصف، خصوصاً المستشفيات التي توجد بالقرب من القصر الرئاسي والقيادة العامة.