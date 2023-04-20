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القضاء التونسي يأمر بسجن الغنوشي

القضاء التونسي يأمر بسجن الغنوشي
21 ابريل 2023 02:13

تونس (الاتحاد)

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أصدرت محكمة تونسية، فجر أمس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، للاشتباه بتآمره على أمن الدولة الداخلي.
وقرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاماً بعد استجواب استمر لأكثر من 9 ساعات. وتم إيقاف الغنوشي ومسؤولين آخرين مساء الاثنين الماضي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العامة على خلفية تصريحات وصفتها وزارة الداخلية بالتحريضية. إلى ذلك، رفضت تونس التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصاً الأوروبية، المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها «تدخلاً» في شأنها الداخلي.

تونس
راشد الغنوشي
حركة النهضة
القضاء التونسي
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