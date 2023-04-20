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العراق.. إقالة رئيس أمن المنطقة الخضراء

المنطقة الخضراء في بغداد
21 ابريل 2023 02:13

هدى جاسم (بغداد) 

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أقال رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، أمس، قائد أمن المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد بعدما فرّ من أحد سجونها الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي كان يقضي محكوميته في هذا السجن المخصّص «لكبار الفاسدين». 
كما أمر رئيس الحكومة بإغلاق هذا السجن الملحق بمركز للشرطة والواقع في المنطقة الخضراء.
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، بوفاة المتهم الهارب سعد كمبش أثناء اعتقاله في الموصل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 
وقال المصدر إن «المتهم توفي إثر جلطة دماغية أثناء اعتقاله من قبل قوة خاصة في وزارة الداخلية»، مضيفاً أن «الوفاة جاءت أثناء محاولة هروب المتهم من القوة المطوقة لمكان الحادث».
واعتُقل كمبش الذي كان يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من الممتلكات المدنية، في 21 مارس، وسرعان ما صدر حُكم عليه «بالحبس الشديد 4 سنوات» بعد إدانته «بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبّب في إضرار بالمال العام».

المنطقة الخضراء
العراق
بغداد
رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني
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