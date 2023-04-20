أوكرانيا: الوقت حان للانضمام إلى الـ«ناتو»

كييف (وكالات)

أبلغ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرج، أمس، أن الوقت حان للتحالف العسكري كي يعرض على أوكرانيا الانضمام له وأن كييف تحتاج لمزيد من الأسلحة لمواصلة المعارك.

جاءت تصريحات زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع ستولتنبرج الذي أعلن تضامن حلف شمال الأطلسي مع أوكرانيا في أول زيارة له إلى كييف منذ بدء الأزمة التي دخلت شهرها الـ14.

ووصل الأمين العام للحلف، أمس، إلى كييف في زيارة غير معلنة، وفق ما أفاد التحالف العسكري.

وكان من المرجح أن تثير الزيارة غضب الكرملين الذي قال في وقت سابق أمس إن أحد الأهداف الرئيسية «لعمليته العسكرية الخاصة» هو منع أوكرانيا من الانضمام لـ«الناتو».

وقال زيلينكسي إنه يعتقد أن قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في يوليو قد تكون «تاريخية» وإنه تلقى دعوة للحضور.

وأضاف «ممتن لدعوتي لحضور القمة، لكن من المهم أيضا أن تتلقى أوكرانيا دعوة مماثلة».

وأردف «ليس هناك عائق موضوعي لاتخاذ القرار السياسي لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف والآن، حيث يدعم معظم أعضاء الحلف الانضمام للتكتل، حان الوقت لاتخاذ قرارات مماثلة».

بدوره، قال ستولتنبرج إن المكان الصحيح لأوكرانيا هو «الناتو» وإن انضمام أوكرانيا والضمانات الأمنية سيكونان من أولويات جدول أعمال الحلف في قمة يوليو.

وأضاف «سيدي الرئيس، أنا هنا اليوم أحمل رسالة بسيطة هي أن الحلف يدعم أوكرانيا، اليوم وغداً وطالما لزم الأمر».

إلى ذلك، شدد الكرملين على أن موسكو تعارض قبول حلف شمال الأطلسي عضوية أوكرانيا، مؤكدا «سيمثل ذلك خطراً كبيراً وهائلاً على أمن بلادنا».

وبدأ ستولتنبرج زيارته قبل يوم من مناقشة مسؤولي الدفاع بالحلف مسألة الإمدادات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في أحدث اجتماع بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وأعلنت واشنطن أمس الأول تخصيص 325 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة تشمل ذخيرة لأنظمة راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس) وصواريخ متقدمة وألغاما مضادة للدبابات، كما أعلنت الدنمارك وهولندا معا تقديم 14 دبابة من طراز ليوبارد-2.