الجمعة 21 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ماكرون وبايدن يناقشان الوضع في السودان وأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
21 ابريل 2023 00:41

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأخير ناقش مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأوضاع في أوكرانيا والسودان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس.

وأضاف الإليزيه "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول تطورات الوضع على الأرض في أوكرانيا في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى الدعم المبذول لمساعدتها. وأكد الزعيمان عزمهما مواصلة الدعم على المدى البعيد".

وأكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان صدر في باريس، أنّ بايدن وماكرون "اتّفقا على أهمية مواصلة إشراك" الصين من أجل أن تساهم "على المدى المتوسط في إنهاء" الأزمة في أوكرانيا.

وفي معرض تناولهما زيارة ماكرون الأخيرة إلى الصين، قال بيان الإليزيه إنّ الرئيس الفرنسي جدّد التأكيد على رغبته في أن يواصل الأوروبيون "إعادة تسليح أنفسهم لكي يتحمّلوا مسؤولياتهم في تقاسم عبء الأمن عبر الأطلسي".

أخبار ذات صلة
قوات الدعم السريع في السودان توافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة
بايدن يعتزم بدء مسعى إعادة انتخابه الأسبوع المقبل
المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
جو بايدن
السودان
أوكرانيا
آخر الأخبار
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
الرياضي
باراتيتشي يستقيل بعد خسارة «استئناف الحظر»
اليوم 13:40
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
الرياضي
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
اليوم 12:30
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
الإمارات
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
اليوم 12:20
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
الرياضي
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
اليوم 12:16
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
الرياضي
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©