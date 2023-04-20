ماكرون وبايدن يناقشان الوضع في السودان وأوكرانيا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأخير ناقش مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأوضاع في أوكرانيا والسودان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس.
وأضاف الإليزيه "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول تطورات الوضع على الأرض في أوكرانيا في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى الدعم المبذول لمساعدتها. وأكد الزعيمان عزمهما مواصلة الدعم على المدى البعيد".
وأكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان صدر في باريس، أنّ بايدن وماكرون "اتّفقا على أهمية مواصلة إشراك" الصين من أجل أن تساهم "على المدى المتوسط في إنهاء" الأزمة في أوكرانيا.
وفي معرض تناولهما زيارة ماكرون الأخيرة إلى الصين، قال بيان الإليزيه إنّ الرئيس الفرنسي جدّد التأكيد على رغبته في أن يواصل الأوروبيون "إعادة تسليح أنفسهم لكي يتحمّلوا مسؤولياتهم في تقاسم عبء الأمن عبر الأطلسي".