انفجار كبير وسط مدينة روسية قرب أوكرانيا

قالت السلطات المحلية إن انفجارا كبيرا وقع في شارع في مدينة بيلغورود الروسية على الجانب الآخر من الحدود مع أوكرانيا في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود على تطبيق "تلغرام"، معلنا حالة الطوارئ إن هناك "حفرة ضخمة قطرها 20 مترا" في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.

ولم يشر إلى أي أسباب.

وأظهرت لقطات فيديو من الموقع أكوام الخرسانة في الشارع وأضرارا لحقت بالسيارات ونوافذ محطمة. وأظهرت إحدى اللقطات ما يبدو أنها سيارة مقلوبة على سطح أحد المتاجر.

وقالت روسيا إن ذخيرة سقطت من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها فوق المدينة، بعدما أفادت السلطات المحلية بوقوع انفجار.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية، أوردته وكالات أنباء روسية، بأن "ذخيرة سقطت بشكل غير طبيعي من طائرة"، مشيرا إلى أن الواقعة حصلت عند الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي.

وبيلغورود هي واحدة من عدة مناطق في جنوب روسيا تعرضت أهداف فيها مثل مخازن الوقود والذخيرة لانفجارات.