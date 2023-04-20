تركيا تدشن استخراج الغاز من البحر الأسود

دشّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، استخراج الغاز من حقل تركي في البحر الأسود.

خلال مراسم التدشين، قال أردوغان "إنها خطوة تاريخية على طريق اكتفاء البلاد ذاتياً من الطاقة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتابع "عند بلوغ الإنتاج الحدّ الأقصى، فإنّ الغاز المستخرج من البحر الأسود سيغطّي قرابة 30 بالمئة من حاجة تركيا السنوية".

كانت تركيا اكتشفت كميات من الغاز قبالة سواحل ولاية "زونغلداق"، في حقل للغاز الطبيعي قال إرودغان إنّه الأكبر في بلاده. وبحسب الرئيس التركي، فإنّ هذا الحقل سيسهم في تقليص اعتماد البلاد على استيراد الطاقة.

وفي يونيو الماضي، باشرت تركيا بناء خطب أنابيب تحت الماء متّصل بقاع البحر من ميناء "فيليوس" الذي يقع على بُعد نحو 400 كلم إلى الشرق من مدينة إسطنبول على ساحل البحر الأسود.

وفي مرحلة أولى، ستبدأ المنشأة استخراج عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.

وقال أردوغان "سيبلغ الإجمالي 40 مليون متر مكعب يوميا بعد افتتاح الآبار الجديدة لاحقاً".

والعام الماضي تلقّت تركيا من روسيا 40 بالمئة من احتياجاتها من الغاز.