دول عربية عدة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت دول عربية عدة، مساء اليوم الخميس، أن غداً الجمعة 21 أبريل 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، أعلنت السعودية أنّ يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بعد ما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء الخميس.

وقال الديوان الملكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إنّ "المحمكة العليا قرّرت أنّ يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

بدورها، أكدت قطر رؤية هلال شهر شوال، اليوم الخميس، ليصبح غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية فى مملكة البحرين أن يوم الجمعة هو الأول من شوال.

وأعلن عبد الكريم الخصاونة، مفتي عام الأردن، أن يوم غد الجمعة، الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو 2023، هو غرة شهر شوال لعام 1444هـ. وبذلك، يكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1444 هجري.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر أن الخميس، هو المتتم لشهر رمضان وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأكدت الوزارة ثبوت رؤية هلال شوال في ولايتي مستغانم والوادي.

في الضفة الغربية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المفتي العام للقدس محمد حسين أعلن اليوم الخميس أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

ونقلت الوكالة عن المفتي قوله "ثبتت رؤية هلال شوال هذه الليلة. وعليه، يكون يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر".

كما أعلنت السودان ولبنان والوقف السني العراقي أن الجمعة هو غرة شوال.